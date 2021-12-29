Опубликован комментарий по поводу падения лифта в жилом доме в Рязани

В группе ЖК «205 квартал» Рязань (за ТД «Барс») появился комментарий по поводу «падения» лифта в жилом доме.

Приводим текст сообщения:

Лифт действительно начал падение, но система аварийной остановки отработала, кабина была остановлена уловителями. Никто не пострадал, но мед. помощь потребовалась.

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В подъездах дома нет никакой мобильной связи, в шахте лифта тем более. При остановке кабины пропала связь с диспетчером из кабины. Вызвать помощь пассажиры смогли только через функцию SOS мобильного телефона на ЕДДС (номер 112). Ожидание помощи составило час. Прибыл техник лифтовой службы и вызволил пассажиров, которыми занялась бригада скорой помощи. Спасатели на вызов не прибыли.

Остаётся открытым вопрос безопасности остальных лифтов. Проблемы с эксплуатацией которых существуют с момента сдачи дома. В настоящий момент, со слов жителей дома, существуют аналогичные проблемы с лифтами в других подъездах дома. Важной задачей сейчас является не допустить повторения случившегося и разобраться в причинах столь частой некорректной работы лифтового оборудования.

Текущая проблема связана с массовой разгрузкой тяжёлых стройматериалов накануне вечером. Разгрузка производилась до глубокой ночи с шумом, что также нарушает ряд требований для эксплуатируемых жилых строений. После данных работ подъезды и лифты к тому же были чрезмерно загрязнены.

Не обращайте внимание на провокации! Уполномоченные службы проводят необходимую проверку.