Опубликован финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Предлагаем вашему вниманию финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (6+) производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга»), компании «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино.

Петр Ануров, продюсер:

«Волнительно, что уже через месяц вся страна, в которой почти каждый знаком с творчеством Александра Пушкина, сможет увидеть нашу картину в кинотеатрах. Мы надеемся, что благодаря невероятному актерскому составу во главе с Юрой Борисовым, красивейшим костюмам и локациям, а также красочным, драйвовым музыкальным номерам, нам удалось раскрыть историю великого поэта по-новому, и зрители смогут увидеть в нем живого человека со своими чувствами, эмоциями и переживаниями, таким, каким его не опишут в школьной программе».

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Феликс Умаров, режиссер:

«Уместить всю жизнь Пушкина в двухчасовой фильм невозможно. Но я верю, что нам удалось уловить яркую искру света, которой Пушкин освещает сердца читателей, и перенести ее на большой экран. В этом нам помогла музыка: сегодня поэзия не так популярна, но иногда в творчестве современных музыкантов можно встретить поистине уникальные стихи. И музыка в нашей картине позволяет в какой-то степени заново ощутить Поэзию, выстраивая мост между XIX в. и современностью».

Юра Борисов, исполнитель главной роли:

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«До этого я никогда не танцевал и не пел для роли. Пришлось пройти гораздо больше этапов в подготовке, чем обычно. Но главным на любом этапе было, чтобы в этом был Пушкин, его невероятная энергия».

«Пророк…» – это история жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Масштабный фильм о великом поэте, которого знают все и не знает никто.

В главных ролях – Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и др.