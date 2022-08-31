Опрос: Рязанцы счастливы на троечку – 3,51 балл из 5

Сервис SuperJob провёл исследование индекса счастья жителей Рязани.

Каждый пятый житель Рязани считает себя абсолютно счастливым человеком. В среднем это лучший показатель по сравнению с петербуржцами и москвичами.

22% рязанцев оценили своё счастье на 5 баллов из 5 возможных. 28% респондентов поставили своему состоянию четвёрку, а 24% – тройку.

Каждый десятый житель областного центра счастлив только на 2 балла. 8% назвали себя абсолютно несчастными людьми. По данным SuperJob, среднестатистический рязанец счастлив на 3,51 балла по 5-балльной шкале.

Женщины в среднем счастливее мужчин. Чаще других довольна своей жизнью молодёжь до 24 лет. Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних, а имеющие детей — счастливее бездетных.

Участники исследования со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов. Горожане, зарабатывающие от 80 до 200 тысяч рублей, счастливее и тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше.

Получается, 200 тысяч рублей — такой уровень ежемесячного дохода, после достижения которого деньги уже не делают счастливее. Интересно, что для счастья жителю России в среднем нужна примерно эта сумма в месяц.

Опрос проводился с 25 по 29 августа среди экономически активного населения Рязани, – сообщила пресс-служба SuperJob.