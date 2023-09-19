Опрос Группы ВТБ: треть россиян увеличила траты на отпуск в этом году

72% россиян провели летний отпуск-2023 дома или на даче. 35% увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, причем каждый второй потратил более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

42% опрошенных отдыхали этим летом дома (в Сибири 52%, в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 35%). Еще 30% провели отпуск на даче. 16% съездили в отпуск к друзьям и родственникам. 10% побывали на курортах Краснодарского края, 10% в другом российском городе (Москва, Санкт-Петербург, Калининград), по 4% на Кавказе и в Крыму, по 3% в Турции и на озере Байкал.

У 15% летний отпуск оказался лучше ожиданий (в Москве и Московской области так ответили 21%, на Дальнем Востоке 8%). Столько же сообщили, что отпуск получился хуже, чем они ожидали (на Урале 20%, в Сибири 12%). У 51% отдых этим летом соответствовал их ожиданиям, 19% опрошенных работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

21% потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 17% расходы составили 15-30 тысяч рублей на человека, еще 15% потратили от 30 до 50 тысяч. 12% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 6% потратили 100-200 тысяч на человека, по 1%- 300-500 тысяч и свыше 500 тысяч рублей. 3% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

19% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 8% незначительно, у 11% значительно). Чаще всего о снижении трат говорили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (24%), реже других дальневосточники (14%). 35% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (17% незначительно, 18% значительно). О росте трат на отпуск чаще других говорили жители Дальнего Востока (31%), реже других – Центрального федерального округа (21%). Еще 8% затруднились ответить на этот вопрос.

«Развитие туристической инфраструктуры в России способствует росту спроса на отдых в нашей стране, – заявила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. – Мы видим рост транзакций по картам на самых популярных курортах. Развивается как инфраструктура для проживания, так и ресторанная отрасль. Незаменимым инструментом для комфортного отдыха становятся смартфоны на базе Android с приложением Pay и платежные стикеры, чтобы не носить карту с собой. Например, к технологии Mir Pay только в ВТБ сегодня подключились более 700 тысяч клиентов. Это дает рост развитию технологий для оплаты и позволит рынку POS-платежей в России в этом году показать новый рекорд оборотов – до 50 трлн рублей».

«Доля покупок по картам в категории «Путешествия и отдых» выросла по сравнению с прошлым годом. Мы связываем это с увеличением расходов на отпуск в целом и с улучшением предложений по картам, таким, например, как повышенный кешбэк за оплату отелей и апартаментов по карте. В дистанционных каналах обслуживания туристические путевки дали наибольший прирост: общий объем и количество платежей за них в летние месяцы выросли почти в 3 раза, на треть увеличился средний чек. Новый импульс карточным операциям придали запуск платежного стикера и рост популярности оплаты через СБП по QR-коду», — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1–7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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