«Определила по ногам»: волгоградскую семью отправили в морг грузить тело бабушки

Родные пожилой женщины рассказали «Блокноту Волгограда» об ужасных условиях в городском морге в Котово.

Сообщается, что 84-летняя женщина попала в больницу 16 сентября. Вскоре она умерла в реанимации от обширного инфаркта. Тело пенсионерки доставили в морг, однако ситуация в нем шокировала ее внучку и дочь.

«Просто тело отвезли в морг. Не поставили в холодильник. И сейчас мы должны собраться всеми родственниками, чтобы загрузить и на вскрытие отвезти в Камышин на обычной «Газели», – рассказала родственница.

По ее словам, патологоанатом местного морга ушел в отпуск. На вопрос о причинах хранения тела не в холодильнике, в медучреждении женщине ответили, что «на улице не 45 градусов».

«Три тела лежат. Никто не сопровождает. Бери, что хочешь, кого хочешь. Мама определила по ногам бабушку, так как у нее сахар. У нее на ногах синяя закупорка вен», – посетовала близкая пенсионерки.

При этом водитель машины, которую предоставили в больнице, отказался помогать переносить тело. Женщина возмущена, почему некому носить мертвых людей. Также родственники против вскрытия тела, но им сказали, что процедура все равно будет проведена.

А облздраве пояснили, что направление на патологоанатомическое исследование выдано в связи с досуточной летальностью. Тело женщины отправлено в учреждение города Камышина транспортом ЦРБ.