Оплатить налоги можно в любом почтовом отделении Рязанской области

Клиенты Почты России смогут оплатить налоговые уведомления сразу при получении на почте либо на дому с помощью почтальона через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ).

Получить и оплатить налоговое уведомление в отделениях почтовой связи по смс — коду без предъявления паспорта смогут клиенты, у которых подключена услуга «Простая электронная подпись». Для подключения этого сервиса назовите оператору свои паспортные данные и мобильный номер телефона. Оплата займёт не более трех минут.

Для экономии личного времени клиенты Почты России могут использовать сервис «Предварительная запись». Записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге записи.

Оплатить налоговые уведомления можно сразу при их получении на дому с помощью почтальона через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ). Данная услуга очень удобна для жителей сельской местности. Денежные средства поступят на счет налоговой службы онлайн.

Напоминаем, что налогоплательщикам, которые зарегистрированы на сайте ФНС России, письменные налоговые уведомления не направляются, так как они выгружаются в электронный сервис.