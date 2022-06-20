Оплачивать проезд картой «Мир» со скидкой в транспорте Рязани можно до конца года

Платежная система «Мир» продлила акцию в Рязани — проезд на общественном транспорте будет стоить на 4 рубля дешевле до конца года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Скидка при оплате общественного проезда загруженной в смартфон картой «Мир» действует с 1 февраля. Изначально акцию собирались закончить через 4 месяца, но сейчас принято решение продлить до конца 2022 года.

Скидка распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси города.

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Востребованность акции у жителей Рязани отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

— За последние четыре месяца люди сэкономили около 2 млн рублей, количество оплат проезда смартфоном по карте «Мир выросло в 4 раза, – сообщила Мария Точилова.

По её словам, условия акции после продления не поменяются.

Чтобы воспользоваться скидкой, проезд в общественном транспорте нужно оплатить смартфоном по карте «Мир». Загрузить карты могут владельцы смартфонов на Android (версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC. Для этого можно использовать мобильные сервисы Mir Pay и Samsung Pay.

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

С полными правилами акции, а также с перечнем перевозчиков можно ознакомиться на сайте и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте (Mir Pay, Samsung Pay) или обратившись в банк, выпустивший карту.