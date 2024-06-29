Суббота, 29 июня, 2024

Опять копать… В Рязани из года в год латают и меняют коммуникации на тех же улицах 

Автор: 7info

Опубликовано

На территории областной столицы временно перекрывают движение транспорта то по одной, то по другой улице. В нынешнем июне повод для таких непопулярных мер — не приезд VIP-персон и даже не расширение дорожного полотна, а всего лишь плановая замена или ремонт труб отопления. Только в финальную неделю месяца раскопки велись на двух центральных улицах — Горького и Грибоедова. 

О трубах, смете и скудном бюджете

О неудобствах для водителей и пешеходов «археологи» из коммунальных служб особенно не задумываются. Для копателей траншей — это привычная, почти рутинная работа. 

Никто не удивится, что следующим летом техника начнет вгрызаться в асфальт, а монтеры — латать или менять трубы на тех же улицах. 

Почему так происходит? Чиновники и депутаты городской думы, услышав такие вопросы, сразу затянут любимую песню про ограниченность бюджетного финансирования и подрядчиков-бракоделов. Но умение правильно распределять и тратить казенные средства, между прочим, во многом зависит от профессионализма, в первом случае — народных избранников, а во втором — подчиняющегося мэрии Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей. 

Что же касается подрядчиков, то они действуют, повинуясь не собственным финансово-экономическим выкладкам, а техническому заданию, сформулированному мэрией, и смете, которая прилагается к государственному контракту. 

Когда в этих документах фигурируют дешевые теплоизоляционные, антикоррозийные и формирующие покровный слой труб материалы, шансы на надежность и долговечность таких коммуникаций невелики. Под влиянием перепадов температур, испарений и вибраций такая защита теплотрассы уже в следующем сезоне придет в негодность. 

При таком экономичном подходе к ремонту ситуацию не спасет даже высочайшая квалификация и педантичное следование технологиям сотрудников подрядной организации. 

Обойдемся без траншей? 

Понятно, что изыскание дополнительных инвестиций — задача непростая. Но в России не первый год существует и успешно применяется технология бестраншейной прокладки труб, имеющая немало преимуществ по сравнению с классическими «раскопками». 

У технологии есть несколько разновидностей: это санация (создание трубы в трубе), продавливание или прокол грунта, горизонтальное бурение почвы. 

Очевидные плюсы такого способа возведения коммуникаций — минимальные риски повреждения существующего ландшафта, отсутствие необходимости перекрывать улицы и направлять движение по объездным магистралям, при подобном подходе не требуется большого количества людей и техники. Эта технология, в частности, применялась в Рязани при прокладке коммуникаций в районе Кремля и на улице Вокзальной. 

Среди минусов бестраншейной прокладки — необходимость внушительных первоначальных вложений в приобретение высококачественного оборудования, особые требования к исполнителям и немалая вероятность повреждения других подземных коммуникаций. Но первоначальные инвестиции в такую технологию наверняка окупятся отсутствием аварий на сетях в течение нескольких лет после выполнения работ.

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