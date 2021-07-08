Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 32 029 случаев заболевания коронавируса.
За сутки еще 140 человек заразились COVID-19. А девять человек скончались.
Случаи заболевания коронавирусом в муниципалитетах Рязанской области:
- Рязань — 16 643 случая;
- Рязанский район – 1 230;
- Скопин – 1120;
- Касимов – 892;
- Касимовский район – 674;
- Клепиковский район – 668;
- Ряжск – 642;
- Рыбное – 615;
- Сасово – 585;
- Скопинский район – 574;
- Новомичуринск – 507;
- Рыбновский район – 462;
- Шиловский район – 452;
- Михайловский район – 436;
- Михайлов – 409;
- Спасский район – 400;
- Шилово – 351;
- Шацкий район – 306;
- Кораблино – 270;
- Старожиловский район – 257;
- Шацк – 244;
- Александро-Невский район – 235;
- Сараевский район – 226;
- Милославский район – 205;
- Сасовский район – 205;
- Захаровский район – 189;
- Чучковский район – 162;
- Кораблинский район – 156;
- Пронский район – 144;
- Ряжский район – 128;
- Сапожковский район – 78;
- Ухоловский район – 74;
- Путятинский район – 67;
- Ермишинский район – 56.