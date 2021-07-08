Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 32 029 случаев заболевания коронавируса.

За сутки еще 140 человек заразились COVID-19. А девять человек скончались.

Случаи заболевания коронавирусом в муниципалитетах Рязанской области:

Рязань — 16 643 случая;

Рязанский район – 1 230;

Скопин – 1120;

Касимов – 892;

Касимовский район – 674;

Клепиковский район – 668;

Ряжск – 642;

Рыбное – 615;

Сасово – 585;

Скопинский район – 574;

Новомичуринск – 507;

Рыбновский район – 462;

Шиловский район – 452;

Михайловский район – 436;

Михайлов – 409;

Спасский район – 400;

Шилово – 351;

Шацкий район – 306;

Кораблино – 270;

Старожиловский район – 257;

Шацк – 244;

Александро-Невский район – 235;

Сараевский район – 226;

Милославский район – 205;

Сасовский район – 205;

Захаровский район – 189;

Чучковский район – 162;

Кораблинский район – 156;

Пронский район – 144;

Ряжский район – 128;

Сапожковский район – 78;

Ухоловский район – 74;

Путятинский район – 67;

Ермишинский район – 56.