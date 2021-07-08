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Четверг, 8 июля, 2021
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Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Елена Лобанова
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Оперативная группа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 32 029 случаев заболевания коронавируса.

За сутки еще 140 человек заразились COVID-19. А девять человек скончались.

Случаи заболевания коронавирусом в муниципалитетах Рязанской области:

  • Рязань — 16 643 случая;
  • Рязанский район – 1 230;
  • Скопин – 1120;
  • Касимов – 892;
  • Касимовский район – 674;
  • Клепиковский район – 668;
  • Ряжск – 642;
  • Рыбное – 615;
  • Сасово – 585;
  • Скопинский район – 574;
  • Новомичуринск – 507;
  • Рыбновский район – 462;
  • Шиловский район – 452;
  • Михайловский район – 436;
  • Михайлов – 409;
  • Спасский район – 400;
  • Шилово – 351;
  • Шацкий район – 306;
  • Кораблино – 270;
  • Старожиловский район – 257;
  • Шацк – 244;
  • Александро-Невский район – 235;
  • Сараевский район – 226;
  • Милославский район – 205;
  • Сасовский район – 205;
  • Захаровский район – 189;
  • Чучковский район – 162;
  • Кораблинский район – 156;
  • Пронский район – 144;
  • Ряжский район – 128;
  • Сапожковский район – 78;
  • Ухоловский район – 74;
  • Путятинский район – 67;
  • Ермишинский район – 56.
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