Вторник, 20 августа, 2024

Оператор погрузчика из Рязани выиграл 1 миллион рублей в «Русское лото»

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Буробин* из Рязани стал счастливым обладателем 1 миллиона рублей после победы в розыгрыше «Русского лото». Как сообщает «Столото», Сергею повезло в 1556-м тираже, когда он проверил результаты розыгрыша в точке продаж.

По словам Сергея, лотерейные билеты — это семейное хобби: вместе с отцом они регулярно участвуют в лотереях с ТВ-трансляциями розыгрышей. Ранее его отец также выигрывал миллион рублей, на который отремонтировал трактор и помог близким. В этот раз удача улыбнулась Сергею. Он рассказал, что, проверяя результаты билетов, сначала не поверил в победу и решил перепроверить информацию в интернете.

«Я не ожидал чуда и начал выбирать новые билеты, когда продавец сообщила о выигрыше. Я перепроверил билет и сразу же позвонил отцу. Это большая радость и возможность изменить жизнь к лучшему!» — поделился Сергей.

Работая оператором погрузчика в компании по благоустройству, Сергей регулярно помогает отцу в деревне и мечтает о собственном жилье. Выигранные деньги он планирует вложить в первый взнос на ипотеку.

С 2014 года все лотереи в России являются государственными, организуемыми Министерством финансов и Министерством спорта РФ и находятся под контролем ФНС России. Лотереи, проводимые «Столото», способствуют пополнению федерального бюджета и финансированию социальных проектов, включая развитие физической культуры и спорта.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

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