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Суббота, 3 апреля, 2021
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Опекуны несколько лет регулярно истязали маленькую девочку в Новой Москве

Елена Лобанова

В Новой Москве опекуны несколько лет истязали маленькую девочку. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Дело возбудили как против матери, так и против отца. Женщина, являясь опекуном девочки, с 2018 по март 2021 года регулярно избивала падчерицу. Руку на маленькую девочку поднимал и ее сожитель. 

Известно, что истязали ребенка 2010 года рождения в частном доме в поселке Щаповское и в иных местах. Девочку госпитализировали в медучреждение, где у нее диагностировали множественные телесные повреждения. 

— Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинила опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка. После получения необходимых медицинских документов будет проведена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении. 

Следователи дадут оперативную оценку и действию или бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства по статье «Халатность».

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