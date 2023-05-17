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Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»

7info7

25 мая состоится конкурс «Мисс РГУ 2023». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Победительница голосования получит подарок — сертификат на аренду домика с баней на сутки на базе отдыха «Звёздный».

В этом году за титул «Мисс РГУ 2023» поборются десять прекрасных девушек. Тема конкурса — «Любовь. Красота. Искусство.» Каждая из участниц — воплощение этих слов. Кто, вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Мисс РГУ
Результаты
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Александра Большакова
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Анастасия Ратникова
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Анастасия Сыщук
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Анастасия Фрейже
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Анна Голованова
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Вероника Тезикова
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Дарья Гусева
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Екатерина Нащекина
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Мария Питюкова
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»
Татьяна Терехина

Финал конкурса «Мисс РГУ 2023» состоится 25 мая в 18.30 в зале Дворца культуры РГАТУ имени П. А. КостычеваВсю подробную информацию об участницах конкурса можно найти в группе Студенческого клуба РГУ.

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