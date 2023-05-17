Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»

25 мая состоится конкурс «Мисс РГУ 2023». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Победительница голосования получит подарок — сертификат на аренду домика с баней на сутки на базе отдыха «Звёздный».

В этом году за титул «Мисс РГУ 2023» поборются десять прекрасных девушек. Тема конкурса — «Любовь. Красота. Искусство.» Каждая из участниц — воплощение этих слов. Кто, вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!

Мисс РГУ Анна Голованова - факультет физической культуры и спорта

Анастасия Сыщук - факультет экономики

Мария Питюкова - факультет русской филологии и национальной культуры

Татьяна Терёхина - институт естественных наук

Дарья Гусева - институт физико-математических и компьютерных наук

Вероника Тезикова - институт иностранных языков

Екатерина Нащёкина - институт истории, философии и политический наук

Александра Большакова - институт психологии, педагогики и социальной работы -

Анастасия Фрейже - факультет социологии и управления

Анастасия Ратникова - юридический институт Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Мария Питюкова - факультет русской филологии и национальной культуры 100%, 1 голос 1 голос 100% 1 голос - 100% из всех голосов

Анна Голованова - факультет физической культуры и спорта 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Анастасия Сыщук - факультет экономики 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Татьяна Терёхина - институт естественных наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Дарья Гусева - институт физико-математических и компьютерных наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Вероника Тезикова - институт иностранных языков 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Екатерина Нащёкина - институт истории, философии и политический наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Александра Большакова - институт психологии, педагогики и социальной работы - 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Анастасия Фрейже - факультет социологии и управления 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Анастасия Ратникова - юридический институт 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 1 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Анна Голованова - факультет физической культуры и спорта

Анастасия Сыщук - факультет экономики

Мария Питюкова - факультет русской филологии и национальной культуры

Татьяна Терёхина - институт естественных наук

Дарья Гусева - институт физико-математических и компьютерных наук

Вероника Тезикова - институт иностранных языков

Екатерина Нащёкина - институт истории, философии и политический наук

Александра Большакова - институт психологии, педагогики и социальной работы -

Анастасия Фрейже - факультет социологии и управления

Анастасия Ратникова - юридический институт × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Александра Большакова Анастасия Ратникова Анастасия Сыщук Анастасия Фрейже Анна Голованова Вероника Тезикова Дарья Гусева Екатерина Нащекина Мария Питюкова Татьяна Терехина

Финал конкурса «Мисс РГУ 2023» состоится 25 мая в 18.30 в зале Дворца культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Всю подробную информацию об участницах конкурса можно найти в группе Студенческого клуба РГУ.