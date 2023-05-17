Онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ 2023»

25 мая состоится конкурс «Мисс РГУ 2023». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Победительница голосования получит подарок — сертификат на аренду домика с баней на сутки на базе отдыха «Звёздный».
В этом году за титул «Мисс РГУ 2023» поборются десять прекрасных девушек. Тема конкурса — «Любовь. Красота. Искусство.» Каждая из участниц — воплощение этих слов. Кто, вашему мнению, достоин награды? Голосуйте!
Мисс РГУ
Мария Питюкова - факультет русской филологии и национальной культуры 100%, 1 голос
1 голос100%
1 голос - 100% из всех голосов
Анна Голованова - факультет физической культуры и спорта 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Анастасия Сыщук - факультет экономики 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Татьяна Терёхина - институт естественных наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Дарья Гусева - институт физико-математических и компьютерных наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Вероника Тезикова - институт иностранных языков 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Екатерина Нащёкина - институт истории, философии и политический наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Александра Большакова - институт психологии, педагогики и социальной работы - 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Анастасия Фрейже - факультет социологии и управления 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Анастасия Ратникова - юридический институт 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 1
17.05.2023 15:53
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Финал конкурса «Мисс РГУ 2023» состоится 25 мая в 18.30 в зале Дворца культуры РГАТУ имени П. А. Костычева. Всю подробную информацию об участницах конкурсаможно найти в группе Студенческого клуба РГУ.