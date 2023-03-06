Понедельник, 6 марта, 2023
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Онколог рассказал, когда микроволновка может вызвать рак

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Врач-онколог Иван Карасев рассказал порталу «Доктор Питер», при каких условиях микроволновка может спровоцировать онкологическое заболевание.

По его словам, речь идет о некачественной или сломанной технике.

«Риски появляются, если мы имеем дело с неисправной, несертифицированной техникой, сделанной умельцами, что называется, на коленке», – уточнил Карасев.

Медик призвал использовать устройство согласно инструкции по эксплуатации. Безопасное расстояние до работающей микроволновки — это как минимум полметра.

Карасев добавил, что опасность может представлять не сама СВЧ-печь, а посуда, в которой разогревают еду. Он пояснил, что имеет в виду одноразовые тарелки, из-за которых в пищу попадают синтетические вещества.

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