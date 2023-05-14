Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова назвала «Российской газете» пять групп людей, особенно подверженных развитию раковых заболеваний.

В первую очередь — это пожилые люди. По словам Вахабовой, ежедневно в организме образуются миллионы клеток, в которых происходят мутации на уровне ДНК. Иммунитет человека активно борется с ними, но с возрастом начинаются проблемы, механизм даёт сбои. Медики советует людям старше 50 лет проходить регулярные осмотры, внимательно следить за здоровьем.

Женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее.

На втором месте — курильщики. О вреде табака говорится много, но не все люди готовы отказаться от вредных привычек. Между тем, у курящих в 7 раз выше риск развития рака лёгких. Да и в целом из-за негативного влияния курения на иммунитет, у таких людей выше вероятность возникновения раковой опухоли любого типа.

Третий тип — люди, имеющие генетическую предрасположенность. По словам специалиста, мутации в отдельных генах, которые способствуют образованию раковых опухолей определенного типа, передаются по наследству.

Речь идёт именно об увеличении раска заболеть, а не о 100% вероятности. Врач советует людям, родственники которых болеют раком, пройти генетическое тестирование. Если мутация обнаружится, необходимо регулярно наблюдаться у врача определенного профиля.

На четвертом месте находятся люди, которые контактируют с токсическими или радиоактивными веществами, работники вредных производств. Им обязательно нужно проходить регулярные медосмотры.

На пятом месте люди, которые страдают от вирусных заболеваний, например, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ), Эпштейна-Барр, гепатит В и С.