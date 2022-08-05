ОНФ просит рязанские власти отремонтировать дорогу Ласково – Деулино

«Народный фронт за Россию» просит рязанские власти отремонтировать дорогу Ласково – Деулино. В региональный минтранс обратились активисты рязанского отделения ОНФ.
На плачевное состояние дороги жалуются местные жители и горожане, для которых Мещера – излюбленное место отдыха. Капремонта требует 30-километровый участок от поворота на ласковские озера с трассы Рязань – Касимов «Золотое кольцо». Каждый год на этом отрезке фиксируются ДТП с пострадавшими и аварии с дикими животными: опасность представляют выбоины, ямы, отсутствие разметки и заросшая обочина.
Житель Деулино Андрей Решетов рассказал, что запросы о проведении капремонта дороги направляются властям ежегодно, но вместо этого проводится неспешный ямочный ремонт, которого не хватает даже на сезон.
В этом году ситуацию осложнила техника, которую используют при реконструкции нефтепровода через Пру в районе Деулино. Большегрузы с тоннами оборудования и песка разбивают и асфальтированную, и песчаную дорогу из центра посёлка к месту работ.
В Деулино расположен музей «Усадьба Трубиных», а окрестности посёлка – одно из любимых мест отдыха не только рязанцев, но и туристов из других регионов. Маршрут очень важен для развития туризма.
Глава регионального исполкома Народного фронта Евгений Зызин отметил, что Павел Малков оценил туристический потенциал региона.
Активисты обратили внимание на ещё один дорожный объект в Деулино, которым автовладельцы опасаются пользоваться из-за его состояния – деревянный мост через Пру. Мост стремительно разрушается и уже представляет опасность даже для пешеходов. ОНФ просит министерство автодорог просит в том числе включить в план ремонт этой переправы, – сообщили в пресс-службе общественного движения.