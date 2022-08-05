ОНФ просит рязанские власти отремонтировать дорогу Ласково – Деулино

«Народный фронт за Россию» просит рязанские власти отремонтировать дорогу Ласково – Деулино. В региональный минтранс обратились активисты рязанского отделения ОНФ.

На плачевное состояние дороги жалуются местные жители и горожане, для которых Мещера – излюбленное место отдыха. Капремонта требует 30-километровый участок от поворота на ласковские озера с трассы Рязань – Касимов «Золотое кольцо». Каждый год на этом отрезке фиксируются ДТП с пострадавшими и аварии с дикими животными: опасность представляют выбоины, ямы, отсутствие разметки и заросшая обочина.

Житель Деулино Андрей Решетов рассказал, что запросы о проведении капремонта дороги направляются властям ежегодно, но вместо этого проводится неспешный ямочный ремонт, которого не хватает даже на сезон.

Андрей Решетов: «Количество заплаток на отдельных участках уже превышает ровные участки, ямы расползаются, а залатанные места лучше преодолевать потихоньку в силу их неровности»

В этом году ситуацию осложнила техника, которую используют при реконструкции нефтепровода через Пру в районе Деулино. Большегрузы с тоннами оборудования и песка разбивают и асфальтированную, и песчаную дорогу из центра посёлка к месту работ.

В Деулино расположен музей «Усадьба Трубиных», а окрестности посёлка – одно из любимых мест отдыха не только рязанцев, но и туристов из других регионов. Маршрут очень важен для развития туризма.

Глава регионального исполкома Народного фронта Евгений Зызин отметил, что Павел Малков оценил туристический потенциал региона.

Евгений Зызин: «Ласковское и Уржинское озера, окрестности Деулино в любое время года любят посещать рязанцы и гости региона. Дорогу, ведущую в посёлок, необходимо привести в порядок»

Активисты обратили внимание на ещё один дорожный объект в Деулино, которым автовладельцы опасаются пользоваться из-за его состояния – деревянный мост через Пру. Мост стремительно разрушается и уже представляет опасность даже для пешеходов. ОНФ просит министерство автодорог просит в том числе включить в план ремонт этой переправы, – сообщили в пресс-службе общественного движения.