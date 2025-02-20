Владимира Зеленского после переговоров об урегулировании на Украине, скорее всего, ждет гибель, заявил в беседе с «МК» бывший разведчик и полковник с боевым опытом Анатолий Матвийчук.

По его мнению, его «уничтожат свои или чужие».

«Смотрите, он скоро, как физическое и биологическое существо просто перестанет существовать. Ему или на голову что-то упадет, или автомобиль задавит», — считает Матвийчук.

Разведчик отметил, что украинские националисты повесят его на площади за предательство интересов Украины, если он пойдет на мировую.

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Когда Зеленский перестанет управлять страной, то станет простым человеком, который «слишком много знает», поэтому над ним висит «дамоклов меч».

Сейчас он мечется, он не знает, что делать. В итоге Зеленский пытается создать любую коалицию, поскольку его главным врагом стал Трамп.