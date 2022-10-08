Суббота, 8 октября, 2022
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«Он и пальцем не пошевелил»: водителя возмутило поведение мэра Орла

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Фото: vk.com/parakhin_yuri

Водитель ТТП Оксана Евдокимова раскритиковала поведение мэра Орла Юрия Парахина, пишут Орловские новости.

На парламентских слушаниях женщина сообщила, что власти города не выделяют предприятию средства на развитие электротранспорта. После завершения мероприятия градоначальник написал пост, в котором заявил, что чиновники поддерживают выступление водителя троллейбуса.

«Когда Парахина попросили замолвить словечко, чтобы взяли представителя от ТТП в Госдуму, он и пальцем не пошевелил. Конечно, он не знал, что мы сами добились того, чтобы попасть в Госдуму. Наш мэр даже не пытался выступить, хотя представители других областей пытались», – пожаловалась женщина.

Другие сотрудники ТТП также возмутились словами Парахина, который, по их мнению, «переобулся».

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