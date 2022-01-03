Омских подростков экстренно госпитализировали после посещения сауны

В Омске девятерых подростков экстренно доставили в больницу после отравления парами хлора в сауне «Райской лагуны», сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент случился 2 января. Школьники большой компанией отправились на отдых, однако вскоре почувствовали себя плохо. Прибывшая скорая госпитализировала детей в медучреждение.

Выяснением обстоятельств случившегося занялась региональная прокуратура. Экспертам предстоит выяснить, насколько безопасен отдых в этом заведении.

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Как отметили в ведомстве, большинство детей через пару дней отправятся домой. Администрация сауны комментировать ЧП отказалась.