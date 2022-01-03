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Понедельник, 3 января, 2022
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Омских подростков экстренно госпитализировали после посещения сауны

Александр Ильин

В Омске девятерых подростков экстренно доставили в больницу после отравления парами хлора в сауне «Райской лагуны», сообщает «Комсомольская правда». 

Инцидент случился 2 января. Школьники большой компанией отправились на отдых, однако вскоре почувствовали себя плохо. Прибывшая скорая госпитализировала детей в медучреждение. 

Выяснением обстоятельств случившегося занялась региональная прокуратура. Экспертам предстоит выяснить, насколько безопасен отдых в этом заведении. 

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Как отметили в ведомстве, большинство детей через пару дней отправятся домой. Администрация сауны комментировать ЧП отказалась.

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