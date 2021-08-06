Олимпийская чемпионка Бацарашкина рассказала о своем амулете из «Ведьмака»

Двукратная Олимпийская чемпионка и серебряный призер Токио-2020 в стрельбе 24-летняя Виталина Бацарашкина в интервью «Известиям» рассказала, за что она так любит свой амулет-медальон одной из шести школ вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр «Ведьмак».
Также ставшая триумфатором Олимпиады в Японии россиянка рассказала о своих эмоциях от завоёванных медалей.
Напомним, Виталина Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Наша спортсменка завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.
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