Член Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова посвятила пост ВКонтакте ситуации в Донбассе.

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Вести с Донбасса бьют в самое сердце. Восемь лет спустя после неонацистского государственного переворота вновь по территории Донецкой и Луганской Народных Республик бандеры и фашисты стреляют прямой наводкой.

Чтобы спасти детей, женщин, пожилых людей Русского Донбасса регионы России протягивают руку помощи. Среди них — и наша Рязанская область. Мы готовы, как и в 2014 году, принять и разместить беженцев, оказать дончанам и лугончанам всю необходимую гуманитарную помощь.

Для меня за последние годы Донбасс стал, без преувеличения, второй родиной. Десять поездок в ДНР и ЛНР, встречи с замечательными, мужественными, абсолютно близкими и родными нам по духу людьми, общение с преподавателями вузов, учителями, студентами, школьниками, писателями, журналистами, членами Общественных палат ДНР и ЛНР оставили неизгладимое впечатление.

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Чувство неразрывной связи Русского Донбасса с большой исторической Родиной — Россией — живет там в каждом сердце. Мужество и оптимизм этих людей восхищает до глубины души.

Восемь лет назад героические люди Донбасса с оружием в руках защитили свое право говорить на родном для них русском языке, которого их хотела лишить бандеровская власть. Они сделали все, чтобы уберечь свои дома и души, своих детей от разгула неонацистской идеологии, насаждаемой на Украине преступным бандеровским режимом.

Сегодня нашим соотечественникам нужна наша помощь. И у нашего региона есть такой опыт, есть тесные узы многолетней дружбы с народом Донбасса.

Наш долг — поддержать русских Русского Донбасса, ведь мы с ними — единый народ!

И каждый из нас понимает

И верует русский народ:

Россия своих не бросает,

Россия своих не сдает!