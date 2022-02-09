Ольга Любимова обсудила с руководством ПМКФ новые форматы организации

Министр культуры РФ встретилась с главой дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егором Москвиным и гендиректором Российского фонда культуры Еленой Головниной, пишет газета «Культура».

Участники встречи обсудили планы по проведению ПМКФ в 2022 году, а также новые подходы к формированию его программы.

— Мы заблаговременно начинаем подготовку к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который, к сожалению, два года не проводился, — сказала Ольга Любимова.

Егор Москвин отметил, что в этом году Культурный форум предполагают организовать по четырем направлениям: искусство, музеи и культурное наследие, кино, креативные индустрии.

— Мы хотим сосредоточиться на умеренном количестве мероприятий, пригласить на них интересных модераторов и точечно подобрать спикеров. Таким образом, мы сможем достигнуть качественного контента и высокой репутации форума, — пояснил он.

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Планируется участие в форуме представителей трех стран-гостей, заявленных в 2021-м: Германии, Франции и Азербайджана, добавил глава дирекции ПМКФ.

Министр культуры указала на важность участия в форуме не только официальных лиц, но и творческой и интеллектуальной элиты.

— В основу повестки форума может лечь постпандемийная реальность. Наши учреждения смогли бы рассказать о приобретенном опыте и перспективах и обсудить с зарубежными коллегами изменения, произошедшие у них, — подчеркнула она.

Елена Головнина поделилась результатами работы Российского фонда культуры в 2021 году. По итогам проведения двух грантовых конкурсов отобрали 29 волонтерских проектов и 119 проектов некоммерческих организаций. Фонд провел конкурсы по поддержке молодой режиссуры, современной драматургии, специализированных печатных изданий, негосударственных театральных проектов. Также был проведен II Российско-Финляндский культурный форум, охвативший 57 регионов и объединивший 600 представителей культурных учреждений двух стран.

В рамках культурно-просветительской программы для школьников «Моя Россия» были организованы 25 маршрутов более чем в 20 регионах России. Культурный форум пройдет с 10 по 12 ноября 2022 года.