Ольга Кормухина и Алексей Белов выступили в Рязани на День города

В пятницу, 30 августа, на Лыбедском бульваре прошел концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова вместе с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под руководством Сергея Оселкова. Мероприятие посвящено Дню города Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.

Перед началом концерта горожан поздравили с праздником глава муниципального образования, председатель городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов, а также участники президентской программы «Время героев».

«Город Рязань — самый лучший город на земле. Здесь живут самые лучшие люди. Рязанцы — добрые, честные, мужественные, порядочные люди. С Днём города!» — сказал Виталий Артемов, обращаясь к рязанцам.

Концерт открыла рязанская группа «VAVI» и юный барабанщик из Ростова-на-Дону Леонард Ясько.

Особыми гостями вечера были матери военнослужащих, выполняющих в настоящее время боевые задачи в зоне специальной военной операции. Специально для них Ольга Кормухина исполнила песню «Мой сынок», а курсанты десантного училища вручили женщинам белые розы.

В концерте прозвучали песни «Путь», «Только ты», «Говори, не молчи», «Tell me why», «Кукушка», «Группа крови».