Олег Царёв рассказал о новых рекордах ВС РФ

Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в телеграм-канале поделился аналитическими данными об использовании вооружений Российской армией.

По словам Царёва, с августа Россия 4 месяца подряд устанавливала рекорд по применению дальних беспилотников «Герань». В декабре показатели оказались хуже — согласно сводкам Украины было запущено 1850 гераней (в среднем 60 в сутки).

— И это почти на четверть меньше, чем в ноябре. Тем не менее, это третий результат с начала СВО и результат, который год назад могли предвидеть только те, кто знал как разворачивается у нас производство этих беспилотников, — пишет Царёв.

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— Не могу сказать, насколько на частоту применения дальних БПЛА повлияла погода. Но убежден, что именно туманы, низкая облачность частые осадки, препятствовавшие действиям авиации, привели к резкому уменьшению количества использованных корректируемых авиабомб — в дни с наибольшей непогодой в районе ЛБС фиксировалось наименьшее количество сброшенных КАБов. В итоге же оказалось что Россия в первый месяц зимы в среднем применяла по 45 КАБов в сутки — почти втрое меньше чем в октябре.

Тем не менее все равно в декабре без рекорда не обошлось. Русская армия в среднем 154 раза в сутки обстреливала ВСУ из РСЗО, что на треть больше, чем в ноябре. А общая частота артобстрелов составила 4365 в сутки, на 2,7% больше чем в ноябре. Таким образом информация о появлении у российской армии проблем со снарядами не подтверждается.

И еще одна рекордная цифра: из итоговых сводок украинского генштаба следует, что в декабре Россия применяла 1886 БПЛА-камикадзе всех видов в сутки, тогда как в ноябре — 1363.

Ну, а в январе декабрьские результаты должны быть перекрыты, ведь начался он с заметно лучшими показателями. Так КАБов сбрасывалось пока в среднем 87 в сутки. По обстрелам из РСЗО, БПЛА-камикадзе и «Гераням» цифры рекордные — соответственно 182, 2215 и 104 в сутки. «Герани» вообще, похоже, стали работать в режиме «non stop» — в ВСУ стали давать сводки об их применении не только утром, но и вечером.