Ола, Венесуэла

29 октября в прямом эфире инстаграм — аккаунта «7 info» главный редактор Надежда Майорова пообщалась с директором агентства «МК-тревел» Марией Кокорирной.

Темой эфира стала загадочная и пока ещё незаезженная российскими туристами Венесуэла.

Мария только что вернулась оттуда, и в течение 45 делилась впечатлениями от отдыха, а также отвечала на вопросы подписчиков.

Венесуэла – это океан, природа, водопад Анхель, дельфины, устрицы, лангусты, отсутствие интернета, присутствие островного покоя и многое другое.

А ещё мы в прямом эфире разыграли настоящий венесуэльский кофе и поздравляем с этим

@maarmuur.

Смотрите эфир, было очень интересно.