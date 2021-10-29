8.7 C
Рязань
Пятница, 29 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниКультура

Ола, Венесуэла

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

29 октября в прямом эфире  инстаграм — аккаунта  «7 info» главный редактор Надежда Майорова пообщалась  с директором агентства «МК-тревел» Марией Кокорирной.

Темой эфира стала загадочная и пока ещё незаезженная российскими туристами Венесуэла.

Мария только что вернулась оттуда, и в течение 45 делилась впечатлениями от отдыха, а также отвечала на вопросы подписчиков.

Венесуэла – это  океан, природа, водопад Анхель, дельфины, устрицы, лангусты, отсутствие интернета, присутствие островного покоя и многое другое.

 А ещё мы в прямом эфире разыграли настоящий венесуэльский кофе и поздравляем с этим
@maarmuur.

Смотрите эфир, было очень интересно.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,782ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать