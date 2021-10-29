Ола, Венесуэла

29 октября в прямом эфире инстаграм — аккаунта «7 info» главный редактор Надежда Майорова пообщалась с директором агентства «МК-тревел» Марией Кокорирной.
Темой эфира стала загадочная и пока ещё незаезженная российскими туристами Венесуэла.
Мария только что вернулась оттуда, и в течение 45 делилась впечатлениями от отдыха, а также отвечала на вопросы подписчиков.
Венесуэла – это океан, природа, водопад Анхель, дельфины, устрицы, лангусты, отсутствие интернета, присутствие островного покоя и многое другое.
А ещё мы в прямом эфире разыграли настоящий венесуэльский кофе и поздравляем с этим
@maarmuur.
Смотрите эфир, было очень интересно.