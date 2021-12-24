Окский заповедник рассказал о работе в новогодние каникулы

Окский заповедник сообщил рязанцам о режиме работы в новогодние праздники.

Визит-центр и экскурсионные маршруты будут работать без выходных по обычному расписанию. Узнать его можно на официальном сайте заповедника.

Музей природы также будет доступен для гостей. Посетить его все желающие смогут даже 1 января. Правда, предварительно нужно договориться с экскурсоводом. Телефоны для связи: 8-910-908-87-44; 8-920-981-88-10.

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Рязанцам напоминают, что в зимнее время при температуре от -5 градусов журавли выходят на прогулку только в безветренную погоду с 9 до 14 часов. В случае сильного ветра, снегопада и при температура ниже -10 градусов журавлей не выпускают в уличные вольеры.