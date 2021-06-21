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Понедельник, 21 июня, 2021
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Окский заповедник показал жизнь животных на рассвете

7info7
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Жизнь животных на рассвете показал Окский заповедник. 7info предлагает посмотреть фото и видео их утренних прогулок, а также прочитать эссе научного сотрудника заповедника Людмилы Денис.

Коротка июньская ночь: только-только закончили петь птицы на вечерней заре и вот уже горизонт начинает светлеть, встает солнце.

Новый день начинается в полчетвертого, когда еще многие люди отдыхают и, как говорят, смотрят самые интересные и сладкие сны. Утренняя прохлада, после знойного летнего дня, освежает луга и леса. Над низинами плывет легкий туман, окрашиваясь первыми лучами солнца в нежные тона: желтоватый, розоватый или слегка сиреневый.

В это время многие животные чувствуют себя защищенными от назойливого внимания. Если не нарушать тишину раннего утра, можно в заповеднике увидеть косулю, пасущуюся на цветущем лугу, кабана, лакомящегося корешками, лосиху с малышами, спокойно гуляющих или отдыхающих на земле около кромки леса.

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