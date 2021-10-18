Окский заповедник показал бобровые плотины с воздуха

Специалисты Окского биосферного заповедника засняли бобровые поселения с высоты птичьего полёта. Кадры опубликовали в пресс-службе.

Съёмка с квадрокоптера производилась в рамках работ по учёту бобров в Окском заповеднике. Их начало ежегодно совпадает со Всемирным днём бобра, который празднуется 18 октября.

Специалисты отмечают, что с помощью воздушной съёмки удаётся быстрее и качественнее осматривать труднодоступные участки, поскольку следы деятельности животных отлично видны сверху.

Тем не менее, полностью заменить наземный учёт воздушным пока не получится.