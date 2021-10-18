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Понедельник, 18 октября, 2021
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Окский заповедник показал бобровые плотины с воздуха

Александр Ильин
Фото: Официальная группа Окского государственного природного биосферного заповедника во ВКонтакте

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Специалисты Окского биосферного заповедника засняли бобровые поселения с высоты птичьего полёта. Кадры опубликовали в пресс-службе.

Съёмка с квадрокоптера производилась в рамках работ по учёту бобров в Окском заповеднике. Их начало ежегодно совпадает со Всемирным днём бобра, который празднуется 18 октября. 

Специалисты отмечают, что с помощью воздушной съёмки удаётся быстрее и качественнее осматривать труднодоступные участки, поскольку следы деятельности животных отлично видны сверху.  

Тем не менее, полностью заменить наземный учёт воздушным пока не получится.

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