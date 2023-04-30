spot_img
Воскресенье, 30 апреля, 2023

Окский заповедник может принять аиста с травмой лапы из Сапожка

Фото и видео от очевидцев, издательство "Пресса"
Фото и видео от очевидцев, издательство "Пресса"

В рабочий посёлок Сапожок прилетел аист с травмированной лапой. Подробности приводит издательство «Пресса».

Впервые птицу заметили местные жители в субботу, 29 апреля, возле магазина «Теремок». Аист находился на фуре возле магазина. Очевидцы обратили внимание, что птица выглядела нездоровой. Позже аиста видели многие жители Сапожка, отмечая, что птица не пугливая, контактная и очень красивая.

Затем пернатого гостя забрали в районную ветеринарную станцию. Глава ветстанции Олег Медведев рассказал, что аиста осматривают.

Олег Медведев: «Птице, наверное, года два уже есть. У него отсутствует одна конечность, по всей видимости, уже давно, потому что он не опирается на неё. В данный момент мы ведём переговоры с Окским заповедником, чтобы передать его туда»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации