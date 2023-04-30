Окский заповедник может принять аиста с травмой лапы из Сапожка

В рабочий посёлок Сапожок прилетел аист с травмированной лапой. Подробности приводит издательство «Пресса».
Впервые птицу заметили местные жители в субботу, 29 апреля, возле магазина «Теремок». Аист находился на фуре возле магазина. Очевидцы обратили внимание, что птица выглядела нездоровой. Позже аиста видели многие жители Сапожка, отмечая, что птица не пугливая, контактная и очень красивая.
Затем пернатого гостя забрали в районную ветеринарную станцию. Глава ветстанции Олег Медведев рассказал, что аиста осматривают.
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