Окский заповедник может принять аиста с травмой лапы из Сапожка

В рабочий посёлок Сапожок прилетел аист с травмированной лапой. Подробности приводит издательство «Пресса».

Впервые птицу заметили местные жители в субботу, 29 апреля, возле магазина «Теремок». Аист находился на фуре возле магазина. Очевидцы обратили внимание, что птица выглядела нездоровой. Позже аиста видели многие жители Сапожка, отмечая, что птица не пугливая, контактная и очень красивая.

Затем пернатого гостя забрали в районную ветеринарную станцию. Глава ветстанции Олег Медведев рассказал, что аиста осматривают.

Олег Медведев: «Птице, наверное, года два уже есть. У него отсутствует одна конечность, по всей видимости, уже давно, потому что он не опирается на неё. В данный момент мы ведём переговоры с Окским заповедником, чтобы передать его туда»