Около 3 тысяч добровольцев поддерживают бойцов СВО в Скопине

Около 3 тысяч жителей Скопина ведут добровольческую деятельность, активно поддерживая бойцов — участников специальной военной операции.

Недавно открывшийся Добро.Центр объединил школьников, студентов, педагогические отряды, «Серебряных волонтёров» и просто неравнодушных граждан.

В разных точках города вяжут для солдат носки, собирают медикаменты, пишут письма и плетут маскировочные сети. Для бойцов каждая посылка — это тёплое напоминание о том, что дома их любят, поддерживают и ждут.

Видеоролик о работе добровольцев публикует группа Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.