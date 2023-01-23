Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

Около 3 тысяч добровольцев поддерживают бойцов СВО в Скопине

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Скриншот из видео в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

Около 3 тысяч жителей Скопина ведут добровольческую деятельность, активно поддерживая бойцов — участников специальной военной операции.

Недавно открывшийся Добро.Центр объединил школьников, студентов, педагогические отряды, «Серебряных волонтёров» и просто неравнодушных граждан.

В разных точках города вяжут для солдат носки, собирают медикаменты, пишут письма и плетут маскировочные сети. Для бойцов каждая посылка — это тёплое напоминание о том, что дома их любят, поддерживают и ждут.

Видеоролик о работе добровольцев публикует группа Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

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