Около 3 тысяч добровольцев поддерживают бойцов СВО в Скопине

Около 3 тысяч жителей Скопина ведут добровольческую деятельность, активно поддерживая бойцов — участников специальной военной операции.
Недавно открывшийся Добро.Центр объединил школьников, студентов, педагогические отряды, «Серебряных волонтёров» и просто неравнодушных граждан.
В разных точках города вяжут для солдат носки, собирают медикаменты, пишут письма и плетут маскировочные сети. Для бойцов каждая посылка — это тёплое напоминание о том, что дома их любят, поддерживают и ждут.
Видеоролик о работе добровольцев публикует группа Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.
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