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Семья и отношения

«Околица» и удалённое сообщение: рязанский загс рассказал историю знакомства молодожёнов Вадима и Светланы

Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории знакомства и любви рязанских пар. Руководитель Управления Елена Сорокина рассказал о Вадиме и Светлане, которые сыграли свадьбу в рязанском загсе 24 января.

Светлана работала в продовольственном магазине «Околица». У неё появился постоянный покупатель, который как-то представил её своему сыну Вадиму. Вадиму девушка настолько понравилась, что он нашёл её в ВК и написал сообщение, но затем удалил его.

– Светлана успела не только прочитать, но и скрин сделать. Да ещё и отправила Вадиму с вопросом: «Почему удалил?» Почему-почему — да не знает он, испугался, наверное… Когда женщина берет инициативу в свои руки, всё складывается, не так ли? – пишет Сорокина.

После этого молодые люди начали встречаться. Однажды Светлана мыла посуду, и к ней пришёл Вадим. Оборачивается — он стоит, опустившись на колено, а руках – кольцо. Светлана охнула, закрыла лицо руками и убежала. Потом вернулась и, конечно, сказала «да»! Признаётся: «Не ожидала. Очень разволновалась! Да и у Вадима в тот момент руки дрожали».

– Сегодня ребята зарегистрировали свой брак. Пусть он будет долгим и обязательно счастливым! Горько! – пожелала начальник ГУ ЗАГС.

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