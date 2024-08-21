Среда, 21 августа, 2024

Охлобыстин высказался о возможном УДО Михаила Ефремова

Автор: 7info

Опубликовано

Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.

В своем Telegram-канале Иван Охлобыстин поделился мыслями о ситуации с Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание за смертельное ДТП. Актер был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, но сейчас обсуждается его возможное досрочное освобождение по состоянию здоровья.

По словам Охлобыстина, Ефремов провел уже три с половиной года в заключении, и его здоровье ухудшилось. Адвокаты готовят документы для подачи заявления на условно-досрочное освобождение. Охлобыстин подчеркнул, что, несмотря на все случившееся, продолжает любить и поддерживать Ефремова.

Он отметил, что, оказавшись в плохой компании и поддавшись своим слабостям, Ефремов сильно изменился. В тюрьме к нему относятся с уважением, и он усердно работает, осознавая свои ошибки. Охлобыстин выразил надежду, что Ефремову удастся вернуться к работе в театре, но уже без комедийных ролей, сосредоточившись на серьезных драматических постановках.

По мнению Охлобыстина, Ефремов изменился, став более зрелым и осмысленным человеком, и заслуживает второго шанса на исправление.

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