Офтальмолог Миргородская рассказала, кому нельзя носить контактные линзы

Контактные линзы являются популярным и эффективным способом коррекции зрения, который для многих становится предпочтительной альтернативой очкам. Но их использование подходит не всем, поскольку существуют определённые противопоказания. Об этом 22 января рассказала «Известия» врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

По словам специалиста, одним из главных противопоказаний являются воспалительные заболевания глаз, такие как конъюнктивиты, кератиты и блефариты. Ношение линз при этих состояниях запрещено до полного устранения воспаления.

«Также необходимо учитывать анатомические особенности глаза. Например, птоз века, косоглазие более 15 градусов, аномалии роговицы, такие как её слишком плоская или крутая форма, а также подвывих хрусталика. Кроме того, противопоказаниями являются патологии роговицы, например, кератоконус, и проблемы с её иннервацией», — пояснила офтальмолог.

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Миргородская отметила, что людям с нарушениями слезопродукции, такими как выраженный синдром сухого глаза, повышенное слезоотделение или дисфункция мейбомиевых желез, также не рекомендуется носить линзы. Среди общих заболеваний, при которых использование линз противопоказано, она назвала сахарный диабет, астму, туберкулёз, ВИЧ и психические расстройства.

«Во время простудных заболеваний, таких как ОРВИ и грипп, ношение линз тоже следует исключить. Это же касается обострения герпетической инфекции, острых синуситов, сезонных аллергий и приёма некоторых препаратов, таких как мочегонные, стероиды или сосудосуживающие капли. Все эти факторы могут усиливать сухость глаз и ухудшать состояние роговицы», — добавила врач.

Она подчеркнула, что при выборе метода коррекции зрения и подборе контактных линз необходимо учитывать индивидуальные особенности строения глаз, а также возможные риски осложнений.