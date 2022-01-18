Оформить ряд выплат рязанцы смогут теперь только через МФЦ

С 2022 года оформить ряд выплат и компенсаций жители Рязанской области смогут только через МФЦ, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения региона.

Так, в МФЦ необходимо обращаться для назначения следующих мер соцподдержки:

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в случае рождения третьего ребенка или последующих детей

ЕДВ за содержание ребенка в дошкольном учреждении, на приобретение проездного билета, школьных принадлежностей многодетным семьям.

Также в работу МФЦ перешли компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг льготным категориям граждан, ежемесячные выплаты ветеранам