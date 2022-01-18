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Вторник, 18 января, 2022
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Оформить ряд выплат рязанцы смогут теперь только через МФЦ

Александр Ильин

С 2022 года оформить ряд выплат и компенсаций жители Рязанской области смогут только через МФЦ, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения региона. 

Так, в МФЦ необходимо обращаться для назначения следующих мер соцподдержки:

  • ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
  • ЕДВ за содержание ребенка в дошкольном учреждении, на приобретение проездного билета, школьных принадлежностей многодетным семьям.

Также в работу МФЦ перешли компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг льготным категориям граждан, ежемесячные выплаты ветеранам

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