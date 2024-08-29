Официальный листинг монеты из игры Hamster Kombat состоится 26 сентября

Разработчики игры Hamster Kombat объявили, что официальный листинг их внутриигровой монеты состоится 26 сентября. Это событие может стать началом полноценного выхода токена и поможет определить курс внутриигровой валюты. Пока что другие подробности остаются в тайне, пишет «Чемпионат».

8 июля криптовалютная биржа Bybit добавила токен Hamster Kombat в листинг на своей премаркет-платформе. Это дало пользователям возможность покупать и продавать токены, начальная стоимость которых составляла около $0,01 (88 копеек).

Однако премаркет-листинг не означает начала полноценной торговли: это лишь этап сбора заявок на покупку и продажу валюты или ценных бумаг. Полноценный обмен токенов Hamster Kombat на деньги станет доступен на следующем этапе.

После официального листинга Bybit планирует объявить дату отправки токенов.