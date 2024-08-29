Четверг, 29 августа, 2024

Официальный листинг монеты из игры Hamster Kombat состоится 26 сентября

Автор: Алексей Самохин

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Изображение: t.me/hamster_kombat

Разработчики игры Hamster Kombat объявили, что официальный листинг их внутриигровой монеты состоится 26 сентября. Это событие может стать началом полноценного выхода токена и поможет определить курс внутриигровой валюты. Пока что другие подробности остаются в тайне, пишет «Чемпионат».

8 июля криптовалютная биржа Bybit добавила токен Hamster Kombat в листинг на своей премаркет-платформе. Это дало пользователям возможность покупать и продавать токены, начальная стоимость которых составляла около $0,01 (88 копеек).

Однако премаркет-листинг не означает начала полноценной торговли: это лишь этап сбора заявок на покупку и продажу валюты или ценных бумаг. Полноценный обмен токенов Hamster Kombat на деньги станет доступен на следующем этапе.

После официального листинга Bybit планирует объявить дату отправки токенов.

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