Официального представителя Рязанской области выберут для участия в конкурсе «Мастера гостеприимства»

В Рязанской области выберут официального представителя главного туристического конкурса страны.

Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает новый набор программы «Послы гостеприимства». Официальному представителю от каждого субъекта предстоит развивать турсообщество в своём регионе.

Заявки на участие в программе в Рязанской области можно подать до 8 февраля на официальном сайте проекта. Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Первый зам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что первый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в прошлом году, объединив 107 неравнодушных людей из 78 регионов страны.

Алексей Агафонов: «За год мастерам удалось интегрироваться в более чем 45 федеральных событий, провести 160 презентаций в вузах и отраслевых мероприятиях, более 500 активностей в своих городах и селах, а также создать в регионах сообщества людей, готовых совместно действовать, творить, придумывать и воплощать, чтобы сделать российское гостеприимство общемировым брендом. В 2023 году мы планируем выбрать послов гостеприимства в каждом из субъектов страны»

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что цель программы «Послы гостеприимства» в этом году – формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России путём продвижения конкурса и привлечения новых перспективных кадров к участию в нём.

Послам предстоит продвигать конкурс «Мастера гостеприимства» среди профессионального сообщества, поддерживать представителей индустрии в своих городах, объединять сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодёжь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.

Участниками второго набора программы «Послы гостеприимства» могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» 2019-2022 гг. от 23 лет, проживающие на территории одного из субъектов России. Набор в программу «Послы гостеприимства» осуществляется на конкурсной основе.

В каждом субъекте страны будет выбран один посол гостеприимства. Дирекция конкурса оставляет за собой право увеличения количества послов от одного региона в случае заинтересованности субъекта. Участие в программе «Послы гостеприимства» не препятствует участию в конкурсе «Мастера гостеприимства». Для участников на весь период будут введены ключевые показатели в рамках деятельности. По итогам будут выбраны 10 самых активных послов, которые получат специальные призы от дирекции проекта.

Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, в соцсетях проекта ВКонтакте и телеграм-канале.