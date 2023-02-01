Официального представителя Рязанской области выберут для участия в конкурсе «Мастера гостеприимства»

В Рязанской области выберут официального представителя главного туристического конкурса страны.
Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает новый набор программы «Послы гостеприимства». Официальному представителю от каждого субъекта предстоит развивать турсообщество в своём регионе.
Заявки на участие в программе в Рязанской области можно подать до 8 февраля на официальном сайте проекта. Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
Первый зам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что первый набор программы «Послы гостеприимства» стартовал в прошлом году, объединив 107 неравнодушных людей из 78 регионов страны.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что цель программы «Послы гостеприимства» в этом году – формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России путём продвижения конкурса и привлечения новых перспективных кадров к участию в нём.
Послам предстоит продвигать конкурс «Мастера гостеприимства» среди профессионального сообщества, поддерживать представителей индустрии в своих городах, объединять сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодёжь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.
Участниками второго набора программы «Послы гостеприимства» могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» 2019-2022 гг. от 23 лет, проживающие на территории одного из субъектов России. Набор в программу «Послы гостеприимства» осуществляется на конкурсной основе.
В каждом субъекте страны будет выбран один посол гостеприимства. Дирекция конкурса оставляет за собой право увеличения количества послов от одного региона в случае заинтересованности субъекта. Участие в программе «Послы гостеприимства» не препятствует участию в конкурсе «Мастера гостеприимства». Для участников на весь период будут введены ключевые показатели в рамках деятельности. По итогам будут выбраны 10 самых активных послов, которые получат специальные призы от дирекции проекта.
Новости о проекте можно найти на официальном сайте конкурса, в соцсетях проекта ВКонтакте и телеграм-канале.
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