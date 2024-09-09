Официальная Рязанская лига КВН выразила соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

8 сентября не стало Александра Маслякова. Для всех, кто играет в КВН и любит эту игру, он был и останется легендой. Десятки тысяч квнщиков по всему миру считают его своим наставником, а миллионы зрителей нескольких поколений помнят и любят игры КВН, которые блестяще, со свойственной ему иронией и интеллигентностью вёл Александр Васильевич. Его легендарное «мы начинаем КВН» отзывается в наших сердцах особым теплом.

Александр Васильевич был удостоен множества регалий. Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». И всё же главная награда — это любовь миллионов людей. Благодаря усилиям и таланту Маслякова движение КВН обрело невероятную популярность, охватило сердца и умы миллионов. Огромный вклад Александр Васильевич внёс и в развитие отечественного телевидения, создав особый неповторимый формат и стиль, актуальность которого не истекает с 1964 года. И не иссякнет никогда, ведь КВН — это не просто игра, это особый образ жизни и то, что всех нас объединяет.

— Александр Васильевич Масляков неоднократно приезжал в Рязань, — вспоминает директор Официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов. — Он участвовал в открытии первой рязанской лиги Международного Союза КВН, в 30-летии Рязанской ГРЭС. Всегда он говорил, что рязанская лига — это одна из ярких звёздочек на небосклоне планеты КВН. У меня всегда было ощущение, что он где-то рядом, наблюдает за нами и всегда готов дать мудрый совет. И это ощущение, думаю, останется навсегда. Вечная память.