Одна из старейших фабрик по производству обуви в Рязани накопила долг в 24 миллиона рублей по неуплате налоговых платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

После разъяснения сотрудниками судебных приставов, что в случае неуплаты налогов наложится арест, а затем изъятие имущества, предприятие долг так и не погасило. В результате было арестовано 4-е здание обувной фабрики площадью 6 173,4 квадратных метра.

Меры принудительного исполнения принесли результат. Компания погасила долг в размере 24 миллионов рублей.