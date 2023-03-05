Известная астролог Василиса Володина уверена: представители одного знака зодиака вступили в новую эру своей судьбы. В их жизни всё перевернётся с ног на ногу, и перемены будут очень даже счастливыми.

Стрельцы вошли в число главных счастливчиков наступившей весны. Сейчас они могут браться буквально за любое дело: всегда и во всём им будет сопутствовать удача.

В ближайшие месяцы Стрельцов ожидается невероятный карьерный рост. Помогут им достичь больших успехов усидчивость, решительность и невероятная работоспособность.

В любви Стрельцам тоже повезет. Их романтическое настроение найдёт в себе воплощение в лице прекрасного человека рядом.