Воскресенье, 5 марта, 2023
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Один знак зодиака вступил в новую эру своей судьбы

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Фото с сайта Pixabay, автор Fotorech

Известная астролог Василиса Володина уверена: представители одного знака зодиака вступили в новую эру своей судьбы. В их жизни всё перевернётся с ног на ногу, и перемены будут очень даже счастливыми.

Стрельцы вошли в число главных счастливчиков наступившей весны. Сейчас они могут браться буквально за любое дело: всегда и во всём им будет сопутствовать удача.

В ближайшие месяцы Стрельцов ожидается невероятный карьерный рост. Помогут им достичь больших успехов усидчивость, решительность и невероятная работоспособность.

В любви Стрельцам тоже повезет. Их романтическое настроение найдёт в себе воплощение в лице прекрасного человека рядом.

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