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Пятница, 5 мая, 2023

«Один забрал другого»: экстрасенс высказалась о смерти Зайцева и Юдашкина

Фото из Телеграм канала Mash
Фото из Телеграм канала Mash

После того, как с разницей в два дня из жизни ушли российские модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, многие стали пытаться искать в этом мистические проявления. Не прошла мимо двух трагедий экстрасенс и таролог Галина Янко. Она убеждена, две смерти мэтров подряд – отнюдь не случайность.

В интервью МК она заявила:

– Не стало двух известных людей, и так или иначе мы все пытаемся найти здесь какую-то закономерность. Да, сейчас период различных затмений, все меняется на планете. Есть известная поговорка: Всевышний забирает лучших. Сейчас так и произошло.

По словам Янко, уход Зайцева и Юдашкина был предначертан. В народе в таких случаях говорят: один забрал другого.

Провидица уверена, что за смертями модельеров последуют не самые приятные события. У семей Зайцева и Юдашкина начнутся проблемы с имуществом. Вскроются малоизвестные факты о покойных.

Ранее экстрасенс экстрасенс Джулия Лу предсказала ещё одну, третью, смерть в мире моды.

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