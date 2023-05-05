После того, как с разницей в два дня из жизни ушли российские модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, многие стали пытаться искать в этом мистические проявления. Не прошла мимо двух трагедий экстрасенс и таролог Галина Янко. Она убеждена, две смерти мэтров подряд – отнюдь не случайность.

В интервью МК она заявила:

– Не стало двух известных людей, и так или иначе мы все пытаемся найти здесь какую-то закономерность. Да, сейчас период различных затмений, все меняется на планете. Есть известная поговорка: Всевышний забирает лучших. Сейчас так и произошло.

По словам Янко, уход Зайцева и Юдашкина был предначертан. В народе в таких случаях говорят: один забрал другого.

Провидица уверена, что за смертями модельеров последуют не самые приятные события. У семей Зайцева и Юдашкина начнутся проблемы с имуществом. Вскроются малоизвестные факты о покойных.

Ранее экстрасенс экстрасенс Джулия Лу предсказала ещё одну, третью, смерть в мире моды.