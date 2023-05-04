Вслед за Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным смерть может настигнуть ещё одного представителя индустрии моды. Такой прогноз Life дала провидца Джулия Лу.

Она обратила внимание, что Зайцев и Юдашкин ушли из жизни в период лунного затмения и собственной кровью окропили Луну.

— Это дурной знак. Если в течение сорока дней похороны состоялись дважды — жди ещё один труп, — заявила она.

По словам Джулии Лу, ещё одна громкая утрата в фешн-индустрии, скорее всего, произойдёт до 15 марта. Причём спасти этого человека не получится, поскольку смерть уже начала его преследовать.

Напомним, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Перед смертью его привезли в Щёлковскую больницу с кровотечением в желудке и отправили в реанимацию. Около 18 часов того дня Зайцев скончался. Через несколько дней, 2 мая, ушёл из жизни другой прославленный российский модельер — Валентин Юдашкин. Несколько лет он боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.