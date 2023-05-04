Вслед за Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным смерть может настигнуть ещё одного представителя индустрии моды. Такой прогноз Life дала провидца Джулия Лу.
Она обратила внимание, что Зайцев и Юдашкин ушли из жизни в период лунного затмения и собственной кровью окропили Луну.
По словам Джулии Лу, ещё одна громкая утрата в фешн-индустрии, скорее всего, произойдёт до 15 марта. Причём спасти этого человека не получится, поскольку смерть уже начала его преследовать.
Напомним, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Перед смертью его привезли в Щёлковскую больницу с кровотечением в желудке и отправили в реанимацию. Около 18 часов того дня Зайцев скончался. Через несколько дней, 2 мая, ушёл из жизни другой прославленный российский модельер — Валентин Юдашкин. Несколько лет он боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.
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