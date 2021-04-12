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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Один человек пострадал в пьяном ДТП в поселке Ермишь Рязанской области

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В воскресенье, 11 апреля, в поселке Ермишь пьяный водитель врезался в иномарку. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Все произошло примерно в 12:30 возле дома №31 по улице Механизаторов. По предварительной информации, 32-летний местный житель за рулем ВАЗ-21099 превысил скорость и не выбрал безопасную дистанцию. Из-за этого мужчина врезался в «Хёндэ Тусан», который двигался в попутном направлении. За рулем иномарки находился 33-летний местный житель. 

— В результате водитель «девяносто девятой» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

Когда сотрудники ГИБДД прибыли на место, то обнаружили, что водитель ВАЗа был пьяным. Экспертиза показала, что алкоголь в крови составлял 1,241 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Это в 7 раз превышает допустимый уровень. 

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