Один человек пострадал в аварии Peugeot и Lada Granta в Касимовском районе

В четверг, 26 августа, в Касимовском районе столкнулись Peugeot и Lada Granta. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД по Рязанской области.

Все произошло примерно в 22:10 на 10-м километре автодороги «Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево — Дмитриево». По предварительной информации, 84-летний житель Ярославля на автомобиле Peugeot 301 не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине Lada Granta.

— В результате пенсионер получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.