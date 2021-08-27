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Пятница, 27 августа, 2021
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Один человек пострадал в аварии Peugeot и Lada Granta в Касимовском районе

Елена Лобанова
Один человек пострадал в аварии Peugeot и Lada Granta в Касимовском районе
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области

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В четверг, 26 августа, в Касимовском районе столкнулись Peugeot и Lada Granta. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД по Рязанской области. 

Все произошло примерно в 22:10 на 10-м километре автодороги «Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Савостьяново – Ардабьево — Дмитриево». По предварительной информации, 84-летний житель Ярославля на автомобиле Peugeot 301 не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине Lada Granta. 

— В результате пенсионер получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка.

Один человек пострадал в аварии Peugeot и Lada Granta в Касимовском районе

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