Один человек пострадал в аварии «Нивы» и грузовика «МАН» в Рыбновском районе

В среду, 7 апреля, в Рыбновском районе столкнулись «Нива» и грузовик «МАН». В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла примерно в 19:50 на 1-м километре автодороги «Высокое — Житово — Ильинское». По предварительной информации, 45-летний местный житель на легковушке врезался в грузовик из-за несоблюдения бокового интервала. За рулем автомобиля «МАН» находился 43-летний житель Краснодарского края.

— В результате водитель «Нивы» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.