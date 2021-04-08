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Четверг, 8 апреля, 2021
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Один человек пострадал в аварии «Нивы» и грузовика «МАН» в Рыбновском районе

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области

В среду, 7 апреля, в Рыбновском районе столкнулись «Нива» и грузовик «МАН». В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Авария произошла примерно в 19:50 на 1-м километре автодороги «Высокое — Житово — Ильинское». По предварительной информации, 45-летний местный житель на легковушке врезался в грузовик из-за несоблюдения бокового интервала. За рулем автомобиля «МАН» находился 43-летний житель Краснодарского края. 

— В результате водитель «Нивы» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка.

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