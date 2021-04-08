Один человек пострадал в аварии «Нивы» и грузовика «МАН» в Рыбновском районе

В среду, 7 апреля, в Рыбновском районе столкнулись «Нива» и грузовик «МАН». В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария произошла примерно в 19:50 на 1-м километре автодороги «Высокое — Житово — Ильинское». По предварительной информации, 45-летний местный житель на легковушке врезался в грузовик из-за несоблюдения бокового интервала. За рулем автомобиля «МАН» находился 43-летний житель Краснодарского края.
По факту произошедшего проводится проверка.