Один человек погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Новосибирске

В результате ДТП с грузовиком в Новосибирске погиб водитель легкового автомобиля 2002 года рождения. Об этом сообщает Сиб.фм.

Подробности ЧП сообщила городская Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Лобовое столкновение грузового автомобиля Sсania и легкового автомобиля Honda Civic произошло вечером 13 августа на улице Дуси Ковальчук. Водитель большегруза повреждений не получил, второго участника ДТП зажало в салоне легковушки.

Спасатели доставали молодого мужчину из покорёженной легковушки с помощью специального гидравлического инструмента. После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи.

По данным СМИ, реанимационные мероприятия успеха не принесли — водитель Honda Civic скончался.