Один человек погиб и четыре пострадали в аварии в Клепиковском районе

- Advertisement -

В субботу, 14 августа, в Клепиковском районе столкнулись две легковушки. В результате погиб один человек и пострадали четыре, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Все произошло примерно в 17:17 на 189-м километре автодороги «Москва — Касимов — Нижний Новгород», не доезжая 10 км до Тумы. По предварительной информации, 66-летний мужчина на «Джили Эмгранд FE-1», двигаясь в сторону Касимова из Москвы, врезался в «Форд Мондео». Известно, что оба водителя являются жителя Московской области.

— В результате мужчина, управляющий «Джили Эмгранд», погиб. 37-летний водитель другого автомобиля, а также его пассажиры 36, 8 и 4 лет госпитализированы, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.