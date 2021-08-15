Один человек погиб и четыре пострадали в аварии в Клепиковском районе

В субботу, 14 августа, в Клепиковском районе столкнулись две легковушки. В результате погиб один человек и пострадали четыре, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Все произошло примерно в 17:17 на 189-м километре автодороги «Москва — Касимов — Нижний Новгород», не доезжая 10 км до Тумы. По предварительной информации, 66-летний мужчина на «Джили Эмгранд FE-1», двигаясь в сторону Касимова из Москвы, врезался в «Форд Мондео». Известно, что оба водителя являются жителя Московской области.
По факту произошедшего проводится проверка.