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Понедельник, 14 марта, 2022

Очевидец рассказал о жутких последствиях украинской атаки в центре Донецка

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Очевидец рассказал о жутких последствиях украинской атаки в центре Донецка

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Атака в центре Донецка произошла на фоне фактического спокойствия, рассказал очевидец Борис Рымарь телеканалу «Звезда», переживший взрыв и падением обломков.

 «Мы находились в офисе. Несколько взрывов на улице. Посыпались стекла. Еще несколько взрывов, потом стихло», – пояснил мужчина.

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Собеседник пояснил, что вышел на улицу и увидел множество людей с тяжелыми травмами. Он сразу же принялся помогать пострадавшим и стал накладывать жгуты.

Ранее сообщалось, что возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате пострадали несколько человек. Подробности уточняются.

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