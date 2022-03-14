Очевидец рассказал о жутких последствиях украинской атаки в центре Донецка

Атака в центре Донецка произошла на фоне фактического спокойствия, рассказал очевидец Борис Рымарь телеканалу «Звезда», переживший взрыв и падением обломков.

«Мы находились в офисе. Несколько взрывов на улице. Посыпались стекла. Еще несколько взрывов, потом стихло», – пояснил мужчина.

- Реклама -

Собеседник пояснил, что вышел на улицу и увидел множество людей с тяжелыми травмами. Он сразу же принялся помогать пострадавшим и стал накладывать жгуты.

Ранее сообщалось, что возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». В результате пострадали несколько человек. Подробности уточняются.