На главнуюНовости Рязани 28.07.2023 16:28 Очевидцы заметили у ТРЦ «Премьер» сильное задымление 7info 2 Фото: группа «Rzn life» ВКонтакте Видео с задымлением опубликовала группа «Rzn life» ВКонтакте. Данных о причинах задымления нет. Новости партнёров Читайте также Рязанцев приглашают на фестиваль ландшафтного дизайна и флористики Администрация прокомментировала вырубку деревьев на улице Белякова Рязанцев обучат правилам вождения электросамокатов В Касимове открыли новую волейбольную площадку С начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили более 748 рязанских семей На четырех улицах Рязани 28 июля отключат холодную воду В Рязани прошло заседание общественного штаба по наблюдению за выборами В Рязанском районе отремонтируют дорогу, по которой пролегает школьный маршрут Новости города РязаниПроисшествия город Рязань Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Рязанцев приглашают на фестиваль ландшафтного дизайна и флористики 28 и 29 июля в Торговом городке состоится фестиваль ландшафтного дизайна и флористики, сообщает правительство Рязанской области. Администрация прокомментировала вырубку деревьев на улице Белякова В администрации сообщили, что вырубка и обрезка деревьев на улице Белякова ведется в целях предотвращения их обрушения и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан. Рязанцев обучат правилам вождения электросамокатов 28 и 29 июля в Лесопарке пройдет обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов, информирует администрация города. Рязанский губернатор посоветовал приходить на фестиваль «Русская опера» всей семьёй Первый международный фестиваль «Русская опера» проходит в Рязани с 27 по 30 июля. Из-за серьёзного ДТП в Солотче перекрыли дорогу Люди стоят в пробке и не могут проехать. На детской субботе в «М5 Молл» юные рязанцы заполнят сосуд бесстрашия 29 июля на традиционную детскую субботу в «М5 Молл» соберутся самые отважные и бесстрашные. Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет. Жители Дягилева услышали хлопки Официальная информация о случившемся пока не поступала. Рязанский хирург Таха Хамза получил благодарность от Владимира Путина Врача наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу. В Рыбном начали ремонтировать дорогу на улице Вокзальной Подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия. Скоро приступит к укладке нового асфальта В Путятинском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки ДТП случилось в пятницу, 28 июля, около 8 часов утра на трассе М5. В Строителе пьяный водитель во дворе сбил девушку и двухлетнего ребёнка В результате происшествия пешеходы получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.