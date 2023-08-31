На главнуюНовости Рязани 31.08.2023 18:04 Очевидцы сообщили о многочисленных патрулях полиции на улицах Рязани 7info 2 Вечером 31 августа жители Рязани заметили на улицах многочисленные патрули полиции. Как сообщают очевидцы, служащие подходят к горожанам и проверяют документы. Некоторые из них работают со служебными собаками. Причина массовых проверок неизвестна. Новости партнёров Читайте также Следственный комитет прокомментировал арест Валерия Деева В Рязани завершился второй этап благоустройства сквера имени В.Ф. Уткина Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам В Рязани задержали владельца свалки в Турлатово Валерия Деева Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу В Рязань поступила первая партия троллейбусов из Санкт-Петербурга Проект приюта для животных под Рязанью будет стоить 14 миллионов рублей На перекрестке Ленина и Право-Лыбедской в Рязани произошло ДТП Лента новостей РязаньНовости города Рязани