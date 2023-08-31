Четверг, 31 августа, 2023
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Очевидцы сообщили о многочисленных патрулях полиции на улицах Рязани

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Вечером 31 августа жители Рязани заметили на улицах многочисленные патрули полиции.

Как сообщают очевидцы, служащие подходят к горожанам и проверяют документы. Некоторые из них работают со служебными собаками.

Причина массовых проверок неизвестна.

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