Очевидцев наезда на пешехода 9 мая просят откликнуться.

В Рязани ищут очевидцев ДТП, которое произошло 9 мая около 15:40 в Рязани возле дома 38 по улице Вокзальной. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

54-летний житель Рязани за рулём Volkswagen Polo наехал на 58-летнюю рязанку, по предварительной информации, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому инциденту, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.