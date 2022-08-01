Татьяна Проводина

Очевидцев ДТП на улице Циолковского 7 июля просят откликнуться

Фото: YA62.ru

Очевидцев ДТП на улице Циолковского 7 июля просят откликнуться.

Следственное управление МВД по Рязанской области ищет очевидцев происшествия 7 июля возле дома №3 по улице Циолковского.

Около 15:30 55-летняя женщина за рулём «Лады Ларгус» сбила на пешеходном переходе 53-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

В областном УМВД просят всех, кто располагает какими-либо сведениям по этому факту, обратиться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.

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